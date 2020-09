Jork (49) valt in slaap met sigaar en ziet al voor tweede keer woning uitbranden VHS/DBEW

18u22 13 Wervik Jork Bonny, de 49-jarige man wiens flat langs de Komenstraat in Wervik vrijdagavond Jork Bonny, de 49-jarige man wiens flat langs de Komenstraat in Wervik vrijdagavond onbewoonbaar werd door een brand , kan voorlopig enkele dagen op hotel verblijven in Menen. Intussen wordt gezocht naar een plek waar hij voor langere tijd kan wonen. Dertien jaar geleden werd Bonny ook al eens het slachtoffer van een brand.

Bonny zou vrijdagavond in slaap zijn gevallen terwijl hij een sigaar aan het roken was. Daardoor ontstond brand. Bonny schrok wakker en probeerde het vuur nog zelf te doven maar dat mislukte. Daarop belde hij de brandweer. Ondanks grondig blussen, begon in de loop van de nacht toch weer iets te smeulen in de vernielde flat. Daardoor moesten de blussers zaterdagmorgen om 6 uur vroeger hun bed uit dan voorzien, omwille van een heropflakkering.

Ook al brand in 2007

Bewoner Jork Bonny, die ongedeerd bleef, kreeg vrijdagavond nog te horen dat hij de volgende dagen op hotel kan slapen. “Dat is zo voorzien in elke verzekeringspolis, in geval van brand”, weet burgemeester Youro Casier. “Dat schept wat tijd en ruimte om intussen te zoeken naar een woongelegenheid waar de man de komende maanden naar toe zou kunnen.” Voor Jork Bonny is het overigens de tweede keer dat hij met een zware brand wordt geconfronteerd. In november 2007 brandde langs de Zuidlaan, op de sociale woonwijk Nieuw Park zijn flat uit. Ook toen bleef de man ongedeerd maar hij ging lopen nog voor de brandweer ter plaatse was. Later trof de politie hem aan in de woning van een vriend.