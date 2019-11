Jongeman voor rechter na stelen bromfiets AHK

06 november 2019

Een 19-jarige jongeman uit Komen-Waasten riskeert een gevangenisstraf van twee maanden omdat hij op 14 juni vorig jaar er vandoor ging met een bromfiets. De jongeman was die dag aan het skaten in het skatepark in Wervik aan het sportcentrum de Pionier. Toen een andere jongen er niet in slaagde om zijn bromfiets te starten, schoot beklaagde Antoine P. te hulp. Hij slaagde er wel in om de bromfiets te starten. Maar in plaats om de bromfiets terug te geven, reed hij er doodleuk mee weg. Na een fotovoorlegging kon het slachtoffer de dader uiteindelijk identificeren. Beklaagde Antoine P. gaf toe dat hij de diefstal heeft gepleegd maar daagde niet op in de rechtbank. Hij riskeert een gevangenisstraf van twee maanden. Vonnis op 27 november.