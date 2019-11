Jongeman knalt met auto tegen voordeur café LSI

01 november 2019

20u41

Bron: LSI 0 Wervik In Geluwe (Wervik) is vrijdagavond een jongeman met zijn auto tegen de toegangsdeur van een café beland. Enkel de automobilist liep lichte verwondingen op, de cafégasten bleven ongedeerd.

Rond 19u kwam de jongeman uit Geluwe met zijn Volkswagen Polo uit de Ieperstraat en wou links de Kloosterstraat indraaien. Hij deed dat aan lage snelheid maar om een nog onduidelijke reden ging het in de bocht fout. Het voertuig knalde pal in de deuropening van café Sint-Krispijn op de hoek. “Ik stond achter de toog en hoorde nog een klant roepen ‘Wat doet die nu?’. Het volgende was een luide knal”, vertelt uitbater Filip Verschaeve. De voorkant van het voertuig was net breed genoeg om in de deuropening te passen maar te breed om echt door de glazen toegangsdeur te rijden. De gevel liep enkele barsten op maar begaf het niet. Zo’n twintigtal cafégasten bleven ongedeerd. “Gelukkig stond er op dat moment niemand buiten te roken”, bedenkt Filip. “De jongeman achter het stuur bloedde wat aan het hoofd maar leek me verder wel ok. Hij stapte in een ambulance.”

De toegangsdeur kon door de klap niet meer geopend worden. “Maar de klanten kunnen via een andere deur nog binnen en buiten”, stelt Filip gerust. De Volkswagen Polo moest getakeld worden.