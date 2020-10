Jongeman draait fles wodka open in winkel en drinkt ervan Alexander Haezebrouck

12 oktober 2020

16u20 0 Wervik Een 26-jarige jongeman uit Wervik moest zich maandag op de rechtbank verantwoorden voor de diefstal met geweld van een fles wodka in de Carrefour in Moorslede. De winkeluitbater kreeg enkele klappen te verwerken.

Beklaade J. V. ging op 26 mei 2018 winkelen in de Carrefour in Moorslede. “Hij vond het blijkbaar leuk om daar met een transpallet rond te rijden”, zei het openbaar ministerie. “Hij nam ook een fles wodka uit de rekken. Hij draaide de dop open en dronk ervan.” De winkeluitbater maande de jongeman de winkel te verlaten. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot. Het kwam tot een schermutseling waarbij de winkeluitbater enkele rake klappen kreeg te verwerken. De jonge wervikaan werd in het verleden al verschillende keren veroordeeld. Nu riskeert hij een gevangenisstraf van 6 maanden en een geldboete van 400 euro. Vonnis op 26 oktober.