Jonge Fransman pikt pas geleverd nieuw rubber bij bandencentrale Breine VHS/DBEW

05 oktober 2020

18u02 9 Wervik Een jongeman die zich verplaatst in een wit bestelwagentje met Franse nummerplaat is er maandagmiddag in Wervik vandoor gegaan met twee splinternieuwe banden. Die waren nog maar net geleverd. De bewakingscamera van Banden Breine registreerde de diefstal.

Op de beelden is te zien hoe de jongeman, drager van een trui met kap schijnbaar achteloos komt aangewandeld, voorbij de banden loopt, op zijn stappen terugkeert en dan rustig de banden opraapt en weer wegwandelt. “De banden waren bedoeld voor een klant die om 13.30 uur langs kwam en werden tijdens de middagpauze door de leverancier achtergelaten aan onze zaak”, zegt Nadia Callebert die samen met haar echtgenoot Steve Breine de bandencentrale runt. “Door de diefstal hebben we die klant niet kunnen helpen. Dat is veel frustrerender dan het financieel verlies van de diefstal.”

Renault Kangoo

Nadia en Steve verspreidden op sociale media de beelden van hun bewakingscamera, in de hoop de dader te ontmaskeren. “Intussen kwamen we ook al te weten met welke wagen hij reed, een witte Renault Kangoo met Franse nummerplaat. Een klant die de bewakingsbeelden had gezien, bevestigde ons dat. Alle gegevens zijn nu doorgespeeld naar de politie, in de hoop dat de diefstal kan opgehelderd worden. Het is ons daarbij niet in de eerste plaats om het geld te doen. We vinden het vooral belangrijk dat de dader beseft dat hij met z’n fikken van andermans goed moet blijven.”