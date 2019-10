Johnny (63) stelt voor het eerst zijn schilderijen tentoon: “Ik heb geen vaste stijl, soms eens figuratief, dan eens abstract” Erik De Block

02 oktober 2019

15u54 1 Wervik Johnny Verhaeghe (63) stelt dit weekend voor het eerst zijn schilderijen tentoon in de zaal van café Hoogland in Kruiseke. “Een uitgesproken genre zou ik er niet op plakken”, zegt Johnny. “Ik probeer zoveel mogelijk origineel uit de hoek te komen. Soms werk ik puur figuratief, dan eens abstract en probeer ik een vreemde toestand uit te beelden.”

De onweerstaanbare drang om te schilderen kwam negen jaar geleden. Eerst schilderde ik in mijn woning of veranda, maar dat bleek al snel onhandig en onpraktisch. Daarom liet ik een tuinhuis metsen waar ik mij creatief kan uitleven. Gemiddeld ben ik ongeveer een uur per dag aan het schilderen. Soms eens een dag niet en dan een andere keer twee tot drie uur”, vertelt Verhaeghe, die vroeger bij de Vlaamse Waterweg werkte en in zijn laatste jaren werfinspecteur was van de Leiewerken in Wervik.

Kattenknippeling

In Kruiseke is Johnny ook een bekend figuur. Niet alleen als lid van de Paters van Kruiseke en bestuurslid van de koninklijke vereniging De Nachtegaal, hij maakte ook jaren deel uit van de redactie van ’t Kruiseikeltje, het ledenblad van de oud-leerlingenbond van vrije basisschool De Graankorrel in Kruiseke. Verhaeghe is ook de bedenker van de naam voor GC De Knippelaar en ontwierp vorig jaar de etiketten op de fles van het Knippelbier, dat voor het eerst werd geschonken ter gelegenheid van de Kattenknippeling. “Dat ik beginnen schilderen ben, is bijna een logisch gevolg van mijn tekenwerk binnen een aantal verenigingen”, legt Johnny uit. “Een uitschieter hierbij is ’t Kruiseikeltje, waarvan de eerste uitgave in 1974 verscheen. Er waren toen nog geen computers en de illustraties werden met de hand getekend. Ook voor de Kattenknippeling op paasmaandag heb ik het logo voor op onze sweaters gemaakt en teken ik de affiches.”

Eerste expo

Talent van eigen bodem dus. Ook voor zijn eerste tentoonstelling blijft hij op eigen bodem, in het gezellige Kruiseke dus. “Ik had al lang zin om eens te exposeren, maar ben er nooit eerder aan begonnen wegens tijdsgebrek en om praktische reden. Nu was de tijd rijp. Als rasechte Kruisekenaar heb ik met de zaal van café Hoogland in de Kruisekestraat voor een locatie in de dorpskern gekozen”, besluit Johnny. “Met dank aan uitbaters Christiane en André. Er zullen dertig schilderijen te zien zijn.” De tentoonstelling is op zaterdag 5 en zondag 6 oktober gratis te bezoeken, telkens van 15 tot 20 uur.