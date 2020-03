Jezelf beschermen tegen corona kan ook met … een Russisch gasmasker: “Het ziet er alleen idioot uit” Erik De Block

21 maart 2020

19u08 74 Wervik Wie zaterdagvoormiddag ging winkelen in de supermarkt Spar in de Geluwestraat in Wervik keek van deze bezoeker alvast heel raar op. Ryan Vansteenkiste (15) liep er rond met... een Russisch gasmasker. “Het ziet er misschien idioot uit, maar het kan wel helpen”, zegt hij.

Het masker dateert naar verluidt uit de Koude Oorlog (1947-1991). De giftige filter werd vervangen door lagen katoen. Het gasmasker doet het wel: je kan er rustig door ademen, er is een perfect gezichtsveld en die vervloekte coronavirusdeeltjes moeten toch eerst door al die lagen katoen. “Ik hoop niemand schrik aan te jagen”, vertelt Ryan. “Mijn papa Steven en plusmama Ann werken beiden in de zorg en ik hoorde dat er een tekort is aan mondmaskers. Daarom wilde ik dit uittesten. Je ziet er goed door en nu vooral zal goede bescherming belangrijk zijn om die fameuze curve af te vlakken. Een leraar vertelde me dat mensen in de middeleeuwen tegen de pest ook maskers droegen. Dus waarom zou ik dit niet proberen?” Een kleine speurtocht op het internet leert ons alvast dat gasmaskers wel nog te vinden zijn.