Jeugdhuizen BeePee en De Jukte gaan nog niet open Erik De Block

23 juni 2020

17u40 0 Wervik Hoewel de horeca al enkele weken open mag, zijn jeugdhuizen BeePee in Wervik en De Jukte in Geluwe nog altijd gesloten.

“Door examens hebben we met ons bestuur nog niet kunnen samenzitten om alles af te spreken”, zegt voorzitter Rein De Jongh van BeePee op de hoek van de Nieuw- en Donkerstraat. “Vanaf juli komen we samen met het bestuur en zullen we kijken hoe we bepaalde zaken kunnen oplossen en of we volgens de coronamaatregelen wel kunnen openen.”

Jeugdhuis De Jukte in de kelder van GC De Gaper blijft ook gesloten. “Samen met de jeugdopbouwwerker van vzw Uit De Marge zal jeugdhuis De Jukte ten vroegste vanaf 22 juli een doorstart maken”, vertelt Rein De Jongh, die bij de stad ook jeugdconsulent is.