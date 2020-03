Jeugdbewegingen bundelen de krachten

en organiseren gezamenlijke oppas- en boodschappendienst Erik De Block

17 maart 2020

15u35 0 Wervik De drie jeugdbewegingen KSA Grensvuur Wervik, chiro JOW Wervik en chiro Speratoker bundelen in coronatijden de krachten en organiseren een gezamenlijke oppas- en boodschappendienst.

“In tijden van crisis is solidariteit enorm belangrijk, iets wat wij als jeugdverenigingen goed beseffen. En door samen te werken, kunnen we een groot verschil maken. Daarom steken we nu de koppen bij elkaar om samen een steentje bij te dragen. We willen ons engageren om boodschappen te doen voor alle mensen die moeilijk het huis uit kunnen om zelf naar de winkel te gaan. Zoals ouderen en personen met een kwetsbare gezondheid. Ook willen we graag babysitten voor gezinnen die geen opvang kunnen vinden voor hun kinderen.”

Wie op deze diensten beroep wil doen, kan contact opnemen met KSA Grensvuur Wervik op 0472/09.89.20 (Briek) of 0491/33.12.76 (Bettie), met chiro Speratoker Geluwe op 0470/07.92.97 (Jelle) of 0499/44.55.18 (Luna) of chiro JOW Wervik op 0495/94.95.61 (Mathias) of 0498/54.98.26 (Tiel).