Jerrycans met gevaarlijk product gedumpt langs de weg Alexander Haezebrouck

26 augustus 2019

14u39 0

In de Aststraat in Wervik is maandag een sluikstort aangetroffen met enkele jerrycans met een onbekende inhoud. Een specialist gevaarlijke stoffen van de brandweer werd opgeroepen en uit voorzorg werd de Aststraat een tijdje afgesloten voor het verkeer. “Uiteindelijk heeft ook onze specialist niet kunnen uitmaken welke stof er in de jerrycans zat”, vertelt Kristof Louagie van de hulpverleningszone Westhoek. “De jerrycans zijn uiteindelijk naar het containerpark gebracht en werden gedeponeerd bij het klein gevaarlijk afval.”