Jean-Paul Derudder (73) overleden aan corona: “Speler, trainer, secretaris en voorzitter: hij was een icoon voor BBC Wervik” Erik De Block

15 april 2020

12u58 1 Wervik In het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper is Jean-Paul Derudder (73) uit Wervik overleden door corona. Hij was de gewezen voorzitter en gewezen secretaris van basketbalclub BBC Wervik. “Jean-Paul was nog veel meer dan dat want hij was in de beginjaren speler en zelfs een tijdlang trainer van de jeugd en eerste ploeg”, vertelt voorzitter Jean-Pierre Depuydt. “Zijn overlijden zit bij mij zeer diep. BBC Wervik verliest na eerder André Ververken en Martin Delporte opnieuw een icoon.”

BBC Wervik werd opgericht in 1970 en bestaat dus vijftig jaar. “Jean-Paul behoorde niet echt tot de stichters maar hij was er wel heel vroeg bij”, vertelt Jean-Pierre Depuydt. “In augustus 1970 speelde BBC Wervik op het stadsdomein Oosthove in open lucht zijn eerste wedstrijd en Jean-Paul stond toen in de ploeg.”

“Hij vervulde veel functies. Ik herinner me uit mijn schooltijd dat hij met Jean-Paul Decorte op de koer van het Sint-Jozefscollege in de Magdalenastraat op woensdag en zaterdag initiatielessen kwam geven. Zo sloten we ons aan bij BBC Wervik. Tot in 1986 was hij voorzitter en werd daarna secretaris. We wisselden op zijn vraag onze functies.”

“Ik was toen na mijn legerdienst secretaris en werkte bij de NMBS in Brussel. Beide functies waren moeilijk te combineren. Jean-Paul zetelde ook in het provinciaal comité. Hij volgde een trainerscursus. Het is onbeschrijflijk wat hij deed. BBC Wervik was een stuk van zijn leven. Jean-Paul was een figuur.”

“Ik had met hem een zeer hechte band. We werkten nauw samen. Nadat hij niet meer tot het bestuur behoorde, was hij in onze club een deel uit de picture verdwenen. We hadden nog zeer regelmatig telefonisch contact. Jean-Paul had nog altijd zijn mening. Zijn kritiek was opbouwend.”

“De afgelopen jaren dook hij in sportcentrum De Pionier weer op want zijn kleinzoon Noud speelt bij onze jeugd. Hij was zeer regelmatig op een wedstrijd van zijn kleinzoon. Die microbe had hij weer te pakken. We zagen Jean-Paul zelfs weer op een thuismatch van de eerste ploeg.”

Door de coronacrisis kwam vroeger dan voorzien een einde aan de basketbalcompetitie. In wat voor BBC Wervik een feestjaar had moeten worden. “Jean-Paul hielp sedert november mee aan de voorbereiding van het vijftigjarig bestaan”, aldus gewezen gemeenteraadslid Jean-Pierre Depuydt. “Hij was zeer enthousiast aan het zoeken in de archieven. Jean-Paul was tot het laatste moment BBC Wervik zeer genegen.”

Jean-Paul Derudder was de echtgenoot van Hilda Vandenhove en vader van drie kinderen Dieter, Drieke en Elke. Hij was op het Elf Juliplein in Wervik jarenlang zelfstandig accountant.