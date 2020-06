Je kan binnenkort wonen langs de Leie in residentie De Molen, met vier appartementen Erik De Block

16 juni 2020

09u54 0 Wervik Er komt een volgende stap in de ontwikkeling van nieuwe woongelegenheden langs de Leie in Wervik. Hexia Appartementen uit Wevelgem lanceert er het nieuwbouwproject De Molen met vier koopappartementen. De residentie in de Koestraat zal achteraan een mooi zicht hebben op de Leie en het recreatie-eiland De Balokken.

“Elk appartement heeft een groen zicht vanop de ruime terrassen”, aldus John Vandekerckhove van Hexia. “De oppervlaktes variëren van 113 tot 229 vierkante meter. Dit zorgt voor een gevoel van ruimte en comfort. Alle flats hebben twee slaapkamers. De grote glaspartijen zorgen voor veel natuurlijk licht. Er zijn bovengrondse garages voorzien. Op het gelijkvloers is er de mogelijkheid om een vrij beroep uit te oefenen of een praktijkruimte in te richten, in combinatie met een woonst. Enkel een woonst of enkel een praktijkruimte is eveneens mogelijk.”

Wonen aan het water

Residentie De Molen komt naast de Briekenmolen en het Nationaal Tabaksmuseum. Sedert enkele jaren staat daar langs de Leie een nieuwe woning, en daar zal residentie De Molen vlak naast komen. Hexia kocht hiervoor bouwgrond aan van André Couvreur en Ghislaine Hervent. Het schepencollege van Wervik leverde vervolgens een bouwvergunning af. Een koppel uit de buurt ging ertegen in beroep bij de deputatie, maar haalde er geen gelijk.

Het kwam twee jaar geleden zelfs tot een procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen waar de klagers de vernietiging van de bouwvergunning vroegen. Hun vraag werd verworpen. De stad Wervik werkt aan een meerjarenplan om aan de boorden van Leie tussen de Briekenmolen en het stadsdomein Oosthove nieuwe woongelegenheden te creëren. Het is ondertussen al bijna tien jaar geleden dat het stadsbestuur het ambitieuze plan lanceerde zodat wonen aan het water zou kunnen worden ontwikkeld. Op bovendien toch wel een unieke locatie.