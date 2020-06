Jari Denorme (N-VA) nieuw gemeenteraadslid Erik De Block

10 juni 2020

16u02 0 Wervik Tijdens de digitale gemeenteraad dinsdagavond in Wervik legde Jari Denorme (N-VA) de eed af als gemeenteraadslid. Hij vervangt Angelo Demuynck uit Geluwe. Jari Denorme (25) nam in oktober 2018 voor de eerste keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hij kreeg toen de derde plaats. Ook zijn moeder Nathalie Seys stond op de lijst van N-VA.

Jari Denorme is in de Tabaksstad alvast geen onbekende. Hij is de gewezen preses van studentenclub Moeder Werviksche. Jari was ook enkele maanden voorzitter van de plaatselijke afdeling van de N-VA. Hij is een talentvolle tennisspeler en is lid van tennisclub Olympos Wervik. Jari studeerde aan de hogeschool Vives Kortrijk en werkt voor het verzekeringskantoor Lietaer in Rekkem. Hij is ook nog besteller in bistro Kapittel.

“We kennen hem als een sociaal geëngageerd figuur en bezige bij”, aldus partijvoorzitter Virginie Mahieu. “Jari is heel enthousiast om als gemeenteraadslid te beginnen en zal met volle overtuiging de belangen van onze Wervikse burgers verdedigen. Ik ben er zeker van dat Jari zijn taak vol overgave zal uitvoeren.”

Verrassing

“Dat ik de kans krijg om in de gemeenteraad te mogen zetelen, was een verrassing”, reageert Jari Denorme. “Bovendien een zeer aangename verrassing. Toen ik destijds de derde plaats op de lijst kreeg, was dat ook een verrassing. Alleen het persoonlijk resultaat viel tegen. In de toekomst wil ik me focussen op de jeugd en sport. Dit leunt aan bij mijn interesses.”

“De komende maanden als kersvers gemeenteraadslid wordt het vooral afwachten. Het wordt spelen met de ogen. De eedaflegging tijdens een digitale gemeenteraad was een zeer speciale ervaring. Het zal een aangename herinnering blijven. Ik ben alvast zeer enthousiast en echt benieuwd. Met fractieleider Belinda Beauprez en Sanne Vantomme kan ik rekenen op de steun van twee partijgenoten met een jarenlange ervaring.”

Jari Denorme wil ook zijn vriendin bedanken. Ze verhuisde omwille van de liefde naar Wervik. “We wonen nu samen en ze steunt me in mijn politiek engagement”, zegt Jari. “Dat maakt het wel tof. Het is nu het goede moment om er weer in te vliegen.”