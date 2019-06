Jan Yperman Ziekenhuis stopt met pendelbus,

OCMW-vereniging biedt oplossing Erik De Block

17 juni 2019

16u23 0 Wervik Vanaf volgende maand zet het Jan Yperman Ziekenhuis Ieper de gratis pendelbus van het Sint-Janshospitaal op de Steenakker stop. Het initiatief startte twee jaar geleden en was bedoeld voor patiënten, hun familie van patiënten en medewerkers.

De pendelbus rijdt vijf keer per dag, om de twee uur. “Volgens de directie van het ziekenhuis staat de hoge kostprijs niet in verhouding tegenover het aantal gebruikers, dat erg laag ligt”, zegt voorzitter Lien Deblaere van OCMW-vereniging Woon- en Zorgbedrijf Wervik. We willen de gebruikers echter niet in de kou laten staan en bieden vanaf juli een oplossing met de mindermobielencentrale. Vrijwilligers vervoeren al lang mensen die over geen vervoer beschikken of zelf niet meer kunnen rijden. Het jaarlijks lidgeld bedraagt tien euro voor een alleenstaande en vijftien euro voor een koppel. Per kilometer rekent de mindermobielencentrale 0,35 euro aan. Inschrijven kan via het Loket Wonen en Zorg in het Sint-Janshospitaal op de Steenakker of via het callcenter op 056/30.02.00. Het vervoer moet minstens twee dagen op voorhand worden aangevraagd.