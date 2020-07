Jan stopte na meer dan veertig jaar met krantenwinkel, Jane neemt de fakkel over Erik De Block

14 juli 2020

16u39 0 Wervik De krantenwinkel van Jan De Blauwe (63) in de drukke Menenstraat in Geluwe is verkocht. Jan en zijn echtgenote Beatrijs Vanneste zijn verhuisd naar Koksijde en lieten de zaak over aan Jane Stragier (40). ‘Boek en Spel Jane’ zal op weekdagen twaalf uur doorlopend open zijn.

Jan De Blauwe behaalde in gent lang geleden zijn diploma A2 drukker en deed na zijn legerdienst enkele interims. In 1978 opende hij in de Menenstraat, vijf huizen verder van de huidige winkel, een kleine winkel in papierwaren en speelgoed. Na drie jaar kwam het huidige pand te koop te staan en Jan greep zijn kans. “De zaak is ook 25 jaar een videotheek geweest, maar acht jaar geleden zijn we gestopt met de verkoop van dvd’s. Nu ligt de klemtoon vooral op een pers- en Lottowinkel. Eigenaardig genoeg had ik in al die jaren nooit een Lottowinnaar met zes juiste cijfers. Met Euromillions won hier wel eens iemand 38.000 euro.”

Na een leven van hard werken is het nu tijd om aan de kust te genieten van zijn pensioen. “In januari heb ik bekend gemaakt dat mijn winkel te koop was en van in het begin was Jane geïnteresseerd. Er waren nog een paar kandidaten, maar eind maart was de verkoop met jane toch afgerond.”

Nieuwe uitdaging

Jane Stragier groeide op in Menen en woont met haar nieuw samengesteld gezin in Wervik. Haar man Wim Cloet is medezaakvoerder van Algemene Bouwwerken Arclo. “Mijn moeder woont in Geluwe en ik hoorde van haar dat deze zaak te koop stond”, vertelt ze. “Samen met mijn moeder maakte ik vroeger thuis gordijnen voor Supra Bazar in Gullegem. Mijn ma gaat met pensioen en dus is het nu voor mij het ideale moment om deze stap te zetten. Ik ben alvast klaar voor een nieuwe uitdaging, met alvast veel sociaal contact”, zegt ze. “Door de vakantie zal de zaak vanaf dinsdag 21 juli tijdelijk alleen open zijn in de voormiddag. Vanaf maandag 10 augustus ga ik de openingsuren wel uitbreiden. Elke weekdag zal de winkel open zijn van 6.30 tot 18.30 uur en op zaterdag van 8 tot 17 uur”, legt Jane uit. “Aan het concept zal in het begin niet veel veranderen, al zal de zaak wel van naam veranderen. Het wordt ‘Boek en Spel Jane’. Op termijn wil ik de mogelijkheid aanbieden om achteraan in de winkel bijvoorbeeld een koffie te drinken.”