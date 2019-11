Jaar cel voor overvaller die dankzij DNA na 2,5 jaar toch geïdentificeerd kon worden LSI

25 november 2019

11u11

Bron: LSI 0 Wervik Een voortvluchtige man is maandag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van één jaar voor de overval op een vrouw in haar eigen woning in Wervik. Dankzij DNA-onderzoek kon hij na 2,5 jaar toch geïdentificeerd worden.

Op 19 mei 2016 belden twee personen aan bij een dame in de Geluwsesteenweg in Wervik. Van zodra ze de deur opende, duwden de daders haar naar binnen en sleurden ze haar naar boven. De vrouw werd aan handen en voeten gekneveld en haar mond werd toegesnoerd. Net daarvoor had ze wel nog luid kunnen schreeuwen. Het was op dat geschreeuw dat een buurvrouw afkwam en aanbelde. De twee daders namen daarop zonder buit de vlucht. Ze moesten in allerijl een rugzak en een muts achterlaten. Op een papiertje van kauwgom in de rugzak kon het labo een DNA-spoor vinden. Het duurde echter tot de 32-jarige Mohammed A. ook in Brugge terechtstond voor een diefstal dat er een DNA-match kwam. De man liet verstek en staat internationaal geseind. Het slachtoffer wilde liever niet meer aan de overval herinnerd worden. Via haar advocate Sarah Leysen vroeg en kreeg ze wel nog een schadevergoeding van 2.100 euro toegekend.