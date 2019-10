Jaar cel gevraagd voor man die nieuwe vriend ex toetakelt met aardappelmesje AHK

07 oktober 2019

22u35 0 Wervik Een 37-jarige man uit Wervik moest zich op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat hij de nieuwe vriend van zijn ex heeft toegetakeld met een aardappelmesje.

De ex-vriendin van de beklaagde wou op 11 juni 2018 nog enkele spullen ophalen in de woning van de man. Ze deed dat in aanwezigheid van haar nieuwe vriend, die in de auto bleef wachten, en nog twee mannen. De beklaagde stapte echter af op de nieuwe vriend van zijn ex en sloeg hem door het autoraam met een aardappelmesje. “Hij dreigde er volgens de twee andere mannen ook mee om zijn hoofd af te snijden”, zei de procureur. De beklaagde is eerder al veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen en diefstal met geweld. Hij riskeert nu een gevangenisstraf van een jaar. Vonnis op 21 oktober.