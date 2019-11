Inzetten van lokfietsen niet haalbaar in Wervik:

“Politie beschikt niet over voldoende manschappen” Erik De Block

20 november 2019

15u51 0 Wervik Op de gemeenteraad van september deed Sanne Vantomme (N-VA) het voorstel om lokfietsen en lokbromfietsen in te zetten om de vele fiets- en bromfietsdiefstallen in te dijken. De gemeenteraad zou zijn voorstel onderzoeken, maar nu blijkt dat dit niet haalbaar is.

De politie zet geregeld lokfietsen in op plaatsen waar regelmatig fietsen worden gestolen. Deze vrij nieuwe fietsen staan zonder slot op straat en worden onopvallend in de gaten gehouden door agenten. De lokfietsen bevatten ook speciale beveiligingsapparatuur, waardoor de politie een signaal krijgt als de fiets wordt verplaatst. In Nederland gebruikt de politie dit systeem al jaren en ook in ons land maken al veel politiezones er gebruik van. “We hebben het voorstel besproken met de politie”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Pynket (stadslijst Open VLD-Groen-Positief Project). “De politie heeft echter niet voldoende manschappen om dit te doen. Bovendien liggen we vlak aan de grens en voor fietsdiefstallen schiet de Franse politie niet in actie.”

De afgelopen weken werden opnieuw verschillende fietsen gestolen aan het station. Toen is ook gebleken dat de camera’s niet werkten. Volgens schepen Pynket werken ze nu wel weer.