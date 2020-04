Inwoners uit Komen die grens oversteken om boodschappen te doen in Aldi in Wervik krijgen boete. “Onterecht, mag wel degelijk”, zegt burgemeester Erik De Block

19 april 2020

13u02 0 Wervik Inwoners uit Komen op weg naar de supermarkt Aldi in de Komenstraat in Wervik werden door al te ijverige politieagenten op grondgebied Wervik op de bon geslingerd. Goed voor een boete van 250 euro.

Aldi bevindt zich op zo’n vierhonderd meter van de taal- en provinciegrens. Wat bij de politie blijkbaar voor een foute interpretatie van het ministerieel besluit zorgde.

De inwoners van Komen namen contact op met hun burgemeester Alice Leeuwerck en er was ook overleg tussen de politiezones Komen-Waasten en Arro Ieper. Boodschappen doen in beide buurgemeenten mag wel degelijk. Zo mogen Wervikanen naar bijvoorbeeld Lidl en Colruyt in Komen. Inwoners uit Komen mogen zich verplaatsen om boodschappen te gaan doen in het naburige Wervik.

Inwoners uit Komen die een boete kregen, kunnen contact opnemen met de lokale politie.