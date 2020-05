Inventaris straatnaamborden is klaar Erik De Block

11 mei 2020

15u22 0 Wervik De stad Wervik is klaar met een inventaris van de bestaande straatnaamborden. “Heel wat van die borden zijn niet meer om aan te zien en aan vervanging toe”, aldus schepen Bart Pynket (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project).

“We lieten die inventaris opmaken door de eigen medewerkers die omwille van de coronacrisis hun vaste job niet konden uitvoeren. Eigenlijk gingen we dat laten doen door een studiebureau, maar nu spaarden we hierdoor 8.000 euro uit. De eerste stap is gezet om het bestek voor de nieuwe straatnaamborden te laten opmaken. We denken na om daar enkele plaatselijke ontwerpers bij te betrekken. We kiezen bewust voor soberheid met de nieuwe straatnaamborden.”