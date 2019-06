Inschrijven voor sportinstuif voor 50-plussers



Erik De Block

03 juni 2019

14u45 0 Wervik Voor de negende keer vindt op vrijdagnamiddag 21 juni een sportinstuif voor 50-plussers plaats. De sportinstuif gaat dit keer door in en rond de stadszaal Oosthove.

Het gaat om een initiatief van de stedelijke seniorenadviesraad, in samenwerking met de stedelijke sportdienst, sportraad, werkgroep Wij Sportelen en het lokaal dienstencentrum De Kim en De Spie (Geluwe). De deelnemers zullen er in de namiddag sportief bezig zijn en in een gezellige sfeer genieten van verschillende sportactiviteiten. Naast proeven van traditionele sporten zoals fietsen, zwemmen, wandelen (4 of 10 kilometer), yoga en petanque gaan de deelnemers er ook kennismaken met minder bekende sporten zoals kubbspel, cijferkubb, curvebowl en voor de tweede keer boccia, een mikspel dat vaak wordt vergeleken met petanque. De afstand van de fietstocht bedraagt ongeveer 25 kilometer. Onderweg is er een stop. Sommige sporttakken kunnen worden beoefend door minder mobiele mensen.

Van 12.45 uur tot 13.15 uur is er ontvangst met koffie. Nadien is er van 13.30 uur tot 16 uur keuze uit verschillende sporten. Na een korte pauze is er vervolgens van 16.15 uur tot 17 uur mogelijkheid tot volksspelen, kaarten of darts. Vanaf 17 uur wordt het aperitief geserveerd en is er een barbecue.

Deelname kost 16 euro. Wie alleen deelneemt aan de sportactiviteiten betaalt 3 euro. Inschrijven in De Kim, Sint-Jorisstraat 056/31.14.68 of in De Spie Beselarestraat in Geluwe 056/95.29.50. Inschrijven kan tot uiterlijk tot en met 7 juni.