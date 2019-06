Inschrijven voor bebloemingswedstrijd Erik De Block

17 juni 2019

14u16 0 Wervik De stad en de milieuadviesraad organiseren opnieuw een bebloemingswedstrijd waar iedere inwoner aan kan deelnemen. Er zijn vier categorieën: erfverfraaiing voor landbouwers, gevelbebloeming bij particulieren, voortuinbebloeming bij particulieren en voorgevel- en voortuinbebloeming bij handelaars.

In elke categorie zijn telkens drie waardebons te winnen (50, 40 en 30 euro). Deelnemingsformulieren kan je tot vrijdag 5 juli indienen bij de groendienst in het stadhuis of in de bibliotheek in Geluwe. Je vindt de inschrijvingsformulieren ook op die locaties.

In de loop van de zomer zal een professionele jury de deelnemers bezoeken. De prijsuitreiking volgt in het najaar.