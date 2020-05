Ingezaaide voetbalterreinen groeien ondanks droogte toch dankzij bemesting Erik De Block

28 mei 2020

11u16 0 Wervik De stad Wervik heeft van de stilgelegde voetbalcompetitie gebruik gemaakt om de voetbalterreinen van Eendracht Wervik, SK Geluwe en Sparta Kruiseke vroeger dan anders opnieuw te laten inzaaien. Ondanks de droogte groeit het gras toch dankzij een bodemanalyse en bemesting.

De clubs waren de afgelopen jaren vaak ontevreden over de staat van de voetbalterreinen. Grote opmerking was vooral dat er tijdens het seizoen op de verschillende terreinen niet genoeg gras stond. Daarom heeft de stad een labo gevraagd een bodemanalyse uit te voeren. De stad kreeg ook advies voor bemesting en onderhoud. “Iedere club mocht kiezen welk terrein grondig geanalyseerd mocht worden”, zegt schepen van Sport Geert Bossuyt (sp.a). “Van dat voetbalveld werden verschillende grondstalen genomen. Op de andere terreinen vond een korte analyse plaats. We zijn al een tijdje bezig met die onderzoeken. Het laat inzaaien en de droge zomers de afgelopen jaren zijn vooral de boosdoeners voor de staat onze voetbalterrein. In andere gemeenten was het even erg.”

Ook nu is het al wekenlang kurkdroog, maar gelukkig heeft het na het inzaaien af en toe geregend en groeit het gras dus wel.