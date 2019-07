Illegale lozing van kleurstof in de oude Leie Erik De Block

12 juli 2019

11u26 0 Wervik I Op de oude Leie is er opnieuw een illegale lozing door het bedrijf Venator (ex-Holliday Pigments) uit Comines (Frankrijk). Het gaat blijkbaar om een kleurstof zonder risico van vervuiling of enig risico voor het milieu. De illegale lozing is alvast opmerkelijk want het bedrijf beschikt over een grote afvalwaterzuiveringsinstallatie.

Het bedrijf bevindt zich aan de overkant van de oude Leie. In Wervik noemt men het bedrijf in de volksmond het ‘blauw kot’. Men produceert er pigmenten. De firma bestaat sinds 1926 en men exporteert naar tachtig verschillende landen. Er zijn meer dan honderdvijftig werknemers. Het noemde vroeger Holliday Pigments.

Franse bedrijven kunnen niet gecontroleerd of aangemaand worden door de Vlaamse milieu-inspectie, maar wel door de Franse inspectiediensten. Er zijn over dat bedrijf ook al jarenlang klachten wegens geurhinder. De aanpak van de problemen is zeer complex vermits het bedrijf in het buitenland ligt.

In geval van klachten legt de gouverneur via zijn administratie contact legt met de préfet Nord-Pas de Calais. De problemen kwamen al meermaals ter sprake tijdens de gemeenteraad in Wervik.