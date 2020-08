Idee voor een bewaakte zwemzone op de oude Leie,

12 augustus 2020

14u18 0 Wervik Tijdens de hittegolf komt Meinert Vanneste (23) uit Wervik op de proppen met een heel opmerkelijk idee. Hij diende bij het schepencollege een verzoekschrift in om op de oude Leie een zwemzone te voorzien. “Met een ligweide en waar er toezicht is van redders”, vertelt Meinert. “De meest logische plek is tussen de jachthaven en de voetgangers- en fietsersbrug naar Wervicq-Sud. Er is daar geen scheepvaart en dus geen gevaar.”

“In Wervik hebben we het geluk dat we met het recreatiegebied De Balokken langs de Leie een groot natuurgebied hebben, met veel groen en mogelijkheden tot ontspanning. Wat we er wel missen, is de mogelijkheid tot afkoeling in het water. De Leieboorden zijn het uithangbord van onze stad, er wordt ingezet op wonen langs het water en ontspanning op de oevers.”

De Balokken bevindt zich tussen de oude en nieuwe Leie. Zwemmen en duiken in de Leie is verboden. De beheerder van de Leie is niet de stad maar De Vlaamse Waterweg. Ze gaan dus de toelating moeten geven. “Naast afspraken met De Vlaamse Waterweg zijn er ook nog bijkomende inlichtingen nodig”, aldus Meinert Vanneste die afstudeerde aan de hogeschool Vives Kortrijk. “Zoals de waterkwaliteit en analyse van de bodem. De stadsdiensten hebben het nodige netwerk en expertise om zulke zaken te onderzoeken.”

“We kennen nu al enkele jaren op rij warme zomers en moeten we anders gaan nadenken over het gebruik van onze publieke ruimte. Bebouwing en stenen warmen op terwijl de natuur ons de nodige verkoeling kan geven. Ik vraag het schepencollege om zwemmen in de Leie in een afgebakende zone te onderzoeken.”

“De dichtste mogelijkheid om te zwemmen in open water is het provinciaal domein De Gavers in Harelbeke. Een mooi voorbeeld is de aanpak op de Predikherenrei in Brugge. Deze zwemzone is enkel toegankelijk van eind juni tot eind augustus en wordt tussen 13 uur en 20 uur bewaakt door enkele redders. Moest er interesse zijn voor mijn voorstel, dan kan er misschien zelfs een samenwerking worden gezocht met de Wervikse Zwemclub.”

Lang geleden werd er nog gezwommen in de Leie. Het toelaten op de oude Leie-arm zou alvast een extra troef zijn voor de grensstad. “Zo doen we onze eigen inwoners een plezier en het zou De Balokken en onze stad nog meer op de kaart zetten.”

Indien het voor mekaar komt, dat moet de veiligheid voorop staan. “Het mag geen vrijgeleide worden om maar in het water te springen”, benadrukt Meinert. “Het moet veilig gebeuren.”

Een groep Franse jongeren die komt duiken in de Leie in Wervik blijft zorgen voor overlast. Dat is al enkele weken zo. “Wat ze nu doen is onverantwoord”, oordeelt Meinert die voorzitter van de stedelijke jeugdraad is. “Ik vind het geen slecht idee en denk niet dat er iemand op het schepencollege daar principieel tegen zal zijn”, aldus schepen van Sport Geert Bossuyt (sp.a). “Natuurlijk is er de toelating van De Vlaamse Waterweg nodig. We hebben meer en meer warme zomers.”

“Vroeger werd er altijd gezwommen in de Leie. Moesten we de toelating krijgen, dan is de stad zeker bereid om redders in te zetten. Ik denk dat de oude Leie de enige haalbare plek is. Het kan een mooi alternatief zijn om vanaf volgend jaar in open water te zwemmen.”