Huldiging ereburger Josiane Vanhuysse in december Erik De Block

25 augustus 2019

09u58 0 Wervik De officiële huldiging van de nieuwe ereburger Josiane Vanhuyse gaat door op donderdag 5 december in de stadszaal Oosthove in Wervik. Het wordt een avondvullend programma. De invulling zal heel divers zijn. De concrete inhoud blijft een verrassing. Een werkgroep is bezig met de voorbereiding.

Ex-wielerkampioene Josiane Vanhuysse (66) werd in december door de gemeenteraad officieel aangesteld als ereburger van Wervik. De gewezen postbode kroonde zich in 1985 in Lummen tot Belgisch kampioene op de weg. Dat jaar was ze ook de eerste landgenote die in Nancy een rit in de Tour de France won. Ook na haar carrière bleef Josiane het dameswielrennen op de voet volgen.