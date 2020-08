Huis van de Broeders Maristen wordt afgebroken, er komt een vervangingsnieuwbouw met een nieuw administratief centrum en refter Erik De Block

06 augustus 2020

10u40 0 Wervik In de Magdalenastraat in Wervik zal de grote woning, waarin destijds de Broeders Maristen verbleven, worden gesloopt. Er komt een vervangingsnieuwbouw met een nieuw administratief centrum en refter. Het gaat om een pand met een zeer rijke geschiedenis en herkenbaar voor veel inwoners van de Tabaksstad die destijds naar de ‘broederschool’ gingen.

De toenmalige vrije basisschool Sint-Jozefscollege werd na de fusie van het katholiek onderwijs omgedoopt tot De Graankorrel, met diverse vestigingen in Wervik, Geluwe en Kruiseke. Het schepencollege leverde aan Vrije Basisscholen van Wervik een vergunning af voor zowel het slopen als de nieuwbouw van het huis. “Het gaat om een oud gebouw”, vertelt coördinerend directeur Christophe Verleene. “Er is een probleem met de stabiliteit want de muren zijn aan het scheuren. Het is nodig om in te grijpen. Het huis wordt enkel nog gebruikt voor stockage. Voor andere zaken is het alvast niet veilig genoeg.”

In dat groot huis woonden destijds dus de Broeders Maristen. Ze waren ooit met dertien en gaven er les. In 1983 werd Bernard Maes er de eerste lekendirecteur. Hij volgde broeder Theo op. De Broeders Maristen zijn ondertussen al sedert 2006 weg uit Wervik. Louis Van Bruwane en Erik Depla waren de laatste bewoners. Naar aanleiding van het vertrek van de Broeders Maristen (1899-2005) uit Wervik werd in februari 2006 op de speelplaats van De Graankorrel een kunstwerk van Marc Verdoodt onthuld.

De huursubsidie voor het bouwdossier is begin vorig jaar goedgekeurd. In totaal kreeg Vrije Basisscholen van Wervik hiervoor bijna een miljoen euro subsidies. “We zaten samen met de stad Wervik, hun dienst Leefomgeving en ook het Agentschap Onroerend Erfgoed”, aldus Christophe Verleene. “We kwamen uiteindelijk tot een consensus om een nieuwbouw in dezelfde vorm als het huidig gebouw te voorzien. Uiteraard met een iets modernere look.”

“De refter wordt ook afgebroken. Na de bouwwerken in de vestigingen in Geluwe en Kruiseke is het de bedoeling de vestiging in de Magdalenastraat volledig te opwaarderen. Hiervoor schreven we met het schoolbestuur een masterplan uit. Het is de bedoeling om de klassen niet te veel te renoveren maar te vervangen door een nieuwbouw. Wat naar duurzaamheid ook een betere oplossing is. Vanzelfsprekend hangt het allemaal af van het budget. Reken maar dat we dertig à veertig procent zelf moeten betalen. De rest komt gelukkig van subsidies.”

De burelen in de Magdalenastraat komen helemaal vooraan. “Naar bereikbaarheid en toegankelijkheid wordt dat een stuk gemakkelijker”, zegt Christophe Verleene. “Qua timing hopen we in september-oktober de aanbesteding te kunnen doen. Het streefdoel is dat de afbraak start in januari.”