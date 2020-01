Huis onbewoonbaar na felle brand: bewoner gealarmeerd door elektriciteit die uitvalt Hans Verbeke

09 januari 2020

06u30 22 Wervik Een man op leeftijd heeft de nacht in een hotel doorgebracht nadat woensdagavond laat brand uitbrak in hun woning in de Ieperstraat in Geluwe. Robert Ollevier (79) ongedeerd. Toen plots de elektriciteit in zijn woning uitviel, besefte hij dat er iets niet pluis was. Hij kon zonder problemen ontkomen. De schade aan de ouderlijke woning is groot.

De hulpdiensten kregen de melding rond 20.45 uur binnen, het was de bewoner zelf die alarm sloeg. Hij was tv aan het kijken toen plots de stroom uitviel. Robert Ollevier zag geknetter aan de elektriciteitskast in zijn keuken, gevolgd door vlammen. Het vuur breidde razendsnel uit. Bij aankomst van de brandweer stond de achterbouw, waar ook de keuken is, al in lichterlaaie. Het vuur breidde vervolgens uit naar de bovenverdieping en het dak. Ook die liepen ernstige schade op. De brandweer moest gaten in het dak maken om de situatie onder controle te krijgen.

Brand-, rook- en waterschade

Bewoner Robert Ollevier kon zonder probleem zijn huis verlaten, maar moest machteloos toezien hoe de brand genadeloos uitbreidde. “De hele woning is getroffen door brand-, rook- en waterschade”, zegt woordvoerder Kristof Louagie van de brandweer. “Het huis is niet langer bewoonbaar.”

Ollevier bracht de nacht door in een hotel, maar kan waarschijnlijk de komende tijd bij z’n zus terecht. Tijdens de brand was de Ieperstraat lange tijd afgesloten.