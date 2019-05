Hoogdag voor het Vlaams Belang

Erik De Block

26 mei 2019

De verkiezingen waren een hoogdag voor ereschepen Jozef Claeys (76) en de plaatselijke afdeling van het Vlaams Belang. Na de sp.a met burgemeester Youro Casier is het Vlaams Belang in Wervik de tweede grootste partij. “Zo’n vooruitgang had ik toch wel niet verwacht”, aldus Jozef Claeys. “Ik was al blij dat we met Delphine Devis een kandidate uit Geluwe (twintigste plaats Vlaams Parlement, red) hadden. Het is ons niet gelukt om deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in oktober. De volgende keer moeten we daarin wel slagenen. Ik gaf alvast mijn woord om me daarvoor in te zetten.”