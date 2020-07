Hondenwandeling is voor tweede keer afgelast Erik De Block

21 juli 2020

14u25 0 Wervik De veertiende hondenwandeling van de Wervikse Tornado’s is uitgesteld naar zondag 4 april 2021.

De wandeling met start en aankomst in de stadszaal Oosthove vindt normaal gezien eind maart plaats, maar werd door het coronavirus al een eerste keer uitgesteld. De organisatoren kozen als nieuwe datum voor zondag 27 september maar op een andere locatie in GC De Knippelaar in Kruiseke.

Ondertussen nam men de beslissing om ook dan niet te organiseren. “We denken aan ieders gezondheid en ook aan die van ons”, klinkt het bij de organisatoren.