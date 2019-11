Hoger Op speelt vier keer tragikomedie Erik De Block

22 november 2019

17u30 0 Wervik De koninklijke toneelgilde Hoger Op brengt met ‘De zevende zonde’ in GC Forum vier voorstellingen van een tragikomedie. De regie wordt verzorgd door Ignaas De Jongh. Op de planken staan Cis en Filiep De Jongh, Evelyne Descamps, Kathleen Goos, Dirk Lecluse, Kelly Vandamme en gewezen voorzitter Stephaan Vandamme.

Jos verschijnt aan de hemelpoort nadat hij tijdens het plegen van overspel op een nogal domme manier om het leven is gekomen. In de gerechtszaal aan de hemelpoort passeert zijn losbandig leven de revue in een proces waarin zijn eigen schoonmoeder als openbare aanklager fungeert. Als hij op het einde van zijn proces naar de hel wordt verbannen, wordt hij echter badend in het zweet wakker. Het was gelukkig maar een droom. Of toch niet ?

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 23 en 30 november om 19.30 uur, zondag 24 november om 17.30 uur en zondag 1 december om 15.30 uur. Tickets kosten in voorverkoop acht euro en aan de ingang tien euro. Voorverkoop onder andere in broodjeszaak Krokantje in de Vlamingenstraat. Meer info op www.hogeropwervik.be.