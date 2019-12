Herstellingswerken in de Ten Brielensesteenweg Erik De Block

08 december 2019

09u56 0 Wervik In een deel van de Ten Brielensesteenweg vanaf de spoorlijn worden aan de fietspaden, tussenstroken en parkeerstroken herstellingswerken uitgevoerd. De gemeenteraad keurde het bestek goed.

“Het gaat om een deel binnen de bebouwde kom”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). “Er zijn zestig werkdagen voorzien. We voorzien ook een betonnen rammelstrook.”

Zo’n strook met ribbels op de weg kan een verkeersremmende functie hebben of dienen als waarschuwing voor automobilisten. De raming voor deze herstellingswerken bedraagt 325.319,39 euro, BTW inbegrepen. Raadslid Sanne Vantomme (N-VA) is blij met de herstellingswerken. “Bij regenweer is het daar nu door de verzakkingen een gevaarlijke situatie”, liet hij horen.