Herstellingswerken aan

losliggende kasseien de Koestraat Erik De Block

14 april 2020

16u16 0 Wervik Dinsdag werden herstellingswerken gestart in het eerste deel van de Koestraat, tussen de Sint-Jorisstraat en de Magdalenastraat. Daar liggen veel kasseien los. Om de doorgang naar woonzorgcentrum Het Pardoen te behouden worden de werken in twee fases uitgevoerd. Eind volgende week zouden de werken afgelopen zijn.

In de Koestraat werden in 2006 wegen- en rioleringswerken uitgevoerd. Het werd een aanslepend dossier, want het stadsbestuur kreeg aanvankelijk geen bouwvergunning. ‘Monumenten en Landschappen’ had bezwaar dat voor het begin van de straat betonstraatstenen werden voorzien, zoals in het grootste deel van de lange straat.

Daardoor liggen op dit moment in dat kort stuk straat dus kasseien, en die hadden het door het zwaar vervoer tijdens de heraanleg van de kerkomgeving en daarvoor al de Leiewerken en de vervangingsnieuwbouw Het Pardoen zwaar te verduren. Daarom begon met dinsdag met herstellingswerken, die een week zullen duren.