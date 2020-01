Heraanleg Vredestraat wordt gekoppeld aan andere straten Erik De Block

26 januari 2020

Goed nieuws voor de inwoners van de Vredestraat want de wegen- en rioleringswerken zullen worden gekoppeld aan de heraanleg van de Rekestraat, Bakkerstraat en een deel van de Molenstraat. Voor heel dat dossier is een krediet van 2.085.000 euro voorzien. De uitvoering zal gebeuren in 2021 en 2022.

Het wegdek in de Vredestraat bevindt zich al jarenlang in een heel slechte toestand. “Er komt daar ook een gescheiden riolering en die gaan we laten aansluiten op de nieuwe riolering in de Rekestraat”, vertelt burgemeester Youro Casier (sp.a). “We gaan ook het kruispunt De Vijfwegen meenemen.”

Op dat kruispunt komen de Vredestraat, Ommegangstraat en Rekestraat samen.