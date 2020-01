Heraanleg stationsbuurt niet voor 2025 Erik De Block

08 januari 2020

14u44 3 Wervik De wegen- en rioleringswerken in de Stationsstraat en de Koer Verack zullen niet voor 2025 worden uitgevoerd. Dat maakte het schepencollege bekend tijdens de bespreking van het meerjarenplan 2020-2025. In de vorige legislatuur werd de heraanleg van de stationsbuurt aangekondigd in februari 2015.

Het wegdek in de drukke Stationsstraat is al lange tijd in slechte staat. Vooral bij regenweer is het er voor de automobilisten opletten geblazen op de kasseien. In de buurt van het station worden de wegen- en rioleringswerken in de Bakkerstraat, Rekestraat en het stuk van de Molenstraat tussen de Gasstraat en de spoorlijn wel uitgevoerd. Ook dat dossier dateert uit de vorige legislatuur en is hiervoor een studiebureau aangesteld. Voor de aanleg van een gescheiden riolering zijn door de Vlaamse Milieu Maatschappij subsidies toegekend.