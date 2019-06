Harmonie Sint-Cecilia heeft een nieuwe jonge dirigent Erik De Block

20 juni 2019

10u12 0 Wervik Mathijs Coine (26) is de nieuwe dirigent van de koninklijke gemeentelijke harmonie Sint-Cecilia uit Geluwe. Aan hun lokaal praatcafé ’t Zwijntje in de Beselarestraat speelt de harmonie zondagavond om zes uur een kermisconcert. Voor de eerste keer met dus de nieuwe dirigent.

Hij volgt Kristof Casier op. “We kregen vier kandidaturen binnen en hebben er daarvan twee weerhouden”, aldus secretaris Alain Donche. “Die twee kandidaten kwamen elk twee proefrepetities geven. Ze waren aan elkaar gewaagd. Nadien hielden we onder onze muzikanten een bevraging en ging van de meesten de voorkeur uit naar Mathijs Coine.”

De nieuwe dirigent groeide op in Menen en woont met zijn vriendin in Gent. “Geluwe is me niet onbekend”, zegt Mathijs. “Ik was hier destijds leider bij Chiro Speratoker en hing dus veel rond in Geluwe. Het verenigingsleven ken ik hier dus wel.”

Sinds 2013 speelt Mathijs bastuba bij de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine. Hij was de afgelopen dirigent van de jeugdharmonie Mortsella Moorsele en de jeugdharmonie Jong Eendracht Aalbeke. “Het is nu de eerste keer dat ik dirigent ben van een volwassenenorkest”, zegt de nieuwe dirigent. “Het is een andere manier van werken. In een jeugdharmonie gaat het er speelser aan toe. In een volwassenorkest gaan we meer voor het muzikale en proberen uit elke muzikant het maximale te halen. Ik heb er alle vertrouwen in. Het is een toffe bende. Voor hen is het een hobby. De sfeer primeert.”

De harmonie telt ongeveer vijftig muzikanten. Het bestuur wil het niveau naar omhoog. “Dat is de bedoeling van elke dirigent”, aldus Mathijs. “Op een half jaar kan ik niet alles veranderen. Hoe meer volk op de wekelijkse repetities, hoe beter ik kan werken. Qua voltallige repetities kan ik zeker niet klagen.”