Handcarwash Stationsstraat weer verzegeld, opnieuw na zwartwerk VHS/DBEW

16 maart 2020

19u10 8 Wervik Na een inval door de politie, de RSZ en de Economische Inspectie is in de Stationsstraat in Wervik een handcarwash verzegeld. Dat gebeurde ook in 2015 al eens. De inbreuken van nu zijn ook die van toen. Het gaat onder andere om zwartwerk.

De actie in de handcarwash dateert al van een week geleden, maar het nieuws raakte nu pas bekend. Leden van de Economische Inspectie, ambtenaren van de RSZ en de politie vielen er binnen. Ze stelden onder andere zwartwerk vast. “Er waren inderdaad onregelmatigheden op vlak van tewerkstelling”, zegt hoofdcommissaris Georges Aeck van de politiezone Arro Ieper. “Daarop besloot de arbeidsauditeur de zaak te verzegelen.” Volgens Aeck was er ook onduidelijkheid over de uitbating van de handcarwash. In april 2015 was er een gelijkaardige inval in de zaak, amper drie maanden na de opening. Ook toen werd de zaak verzegeld.