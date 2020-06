Halfweg augustus toch kermis op de Steenakker? Erik De Block

18 juni 2020

10u36 0 Wervik Hoogstwaarschijnlijk gaat er halfweg augustus op de Steenakker in Wervik dan toch een kermis door. De nationale veiligheidsraad bepaalde eerder dat kermissen vanaf begin augustus opnieuw kunnen. Weliswaar onder bepaalde voorwaarden.

“We kregen hierover een protocol van de hogere overheid”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). “Onze Dienst Feestelijkheden is nu aan het bekijken hoe we de kermis praktisch kunnen organiseren. We houden rekening met de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad. De evolutie van het aantal besmettingen zal ook een rol spelen. Ik verwacht dat er veel inwoners deze zomer niet op vakantie zullen gaan en dus kan voor de gezinnen met kinderen toch een kermis iets extra zijn. En zeker ook voor de foorkramers want ze hebben sedert halfweg maart nog niks van inkomsten.”

Was er geen coronavirus geweest, dan zou de vijfdaagse zomerkermis met heel wat optredens en activiteiten doorgaan van vrijdag 14 tot en met dinsdag 18 augustus.