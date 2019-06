Hagel valt met bakken uit de lucht VHS

12 juni 2019

21u35 24

Een scheut noodweer behoorde woensdagavond tot de mogelijkheden, leerden de weerberichten die verspreid werden. In Wervik was dat alvast het geval. De hagel viel er op bepaalde momenten met bakken uit de lucht. Kleine knikkers kleurden de gazons gedeeltelijk wit en vulden de dakgoten. Maar het regende ook hevig en dat zorgde voor wat overlast die gelukkig snel weer voorbij was, zoals in de Geluwestraat. Nadien werd het weer rustig, zoals het de komende nacht ook zou blijven. Als de weerberichten het bij het juiste eind hebben, natuurlijk.