Haal je maaltijden af of laat ze thuis bezorgen, #SamenTegenCorona: ontdek hier de initiatieven uit Wervik Erik De Block

16 maart 2020

20u51 0 Wervik Door de verplichte sluiting tot 3 april toont de horeca zich in deze coronatijden van zijn creatiefste kant. Wij helpen graag een handje om de takeaway- en deliverymogelijkheden in je gemeente onder de aandacht te brengen. Zelf nog een goeie tip: stuur ons een mailtje naar deblock.erik@scarlet.be.

Restaurant Oud Stadhuis met pop-up take-away

Restaurant Oud Stadhuis op de Sint-Denijsplaats in Geluwe opende een pop-up take-away met een ruim aanbod. Van de afhaal weeklunch (soep van asperges met korstjes en opgevulde kipfilet met prei, archiducsaus, krieltjes met spek (14 euro per persoon) of het suggestiemenu ‘Smaken uit Geluwe’. Er is ook de afhaallijst ‘thuis tafelen à la carte’. Meer info op www.oudstadhuis.be.

Eethuis De Kastaar met afhaalkaart

Eethuis De Kastaar op de hoek van de Prinsenstraat en Menensesteenweg presenteert vanaf dinsdag 17 maart hun afhaalkaart. “Wij stellen alles in het werk om dezelfde kwaliteit aan te bieden zoals hier aan tafel”, zegt zaakvoerder Eric Desmyter. “We danken onze klanten voor hun begrip en flexibiliteit en wensen iedereen een goede gezondheid in deze tijden.” De afhaalkaart staat op www.dekastaar.be. Er is een ruim aanbod van warme en koude gerechten, vis en vlees.

Kwaliteitsslagerij Bart & Inge met thuislevering

Kwaliteitsslagerij Bart & Inge in de Leiestraat biedt thuislevering aan. Dit kan elke dag, uitgezonderd op zondag en ealleen op 056/31.15.93. Bestellingen tot 18 uur worden daags nadien geleverd tussen 10 en 13 uur of 16 en 19 uur. Wie in de voormiddag belt, mag de levering nog dezelfde dag tussen 16 en 19 uur verwachten. Betalen kan alleen cash.

Kruiseke Uw Buurtwinkel levert ook op zondag

Kruiseke Uw Buurtwinkel in de dorpskom van Kruiseke, bij Kevin Vanhee en Nele Verfaillie, doet ook thuisleveringen, zelfs op zondag. De buurtwinkel bevindt zich sinds vorig jaar in de gewezen supermarkt Noma.