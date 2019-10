Groepswonen wordt uitgebreid met acht kamers:

tussenstap tussen nog thuis zelfstandig wonen en verhuizen naar een rusthuis Erik De Block

15u39 0 Wervik Het groepswonen in het gewezen Sint-Janshospitaal op de Steenakker in Wervik wordt met acht kamers uitgebreid. Er komt ook een tweede waslokaal, een afwaskeuken en een eetruimte met aansluitend een buitenterras. Nieuw is dat nu alle woongelegenheden uitgerust zullen zijn met een douche.

Het OCMW startte in 2014 met groepswonen. De eerste bewoners in De Compagnie namen toen hun intrek in de eerste vijf kamers. Ondertussen zijn er al negen kamers. Groepswonen voor senioren is een tussenstap tussen nog thuis zelfstandig wonen en verhuizen naar een rusthuis. Veel goedkoper dus dan in een woonzorgcentrum.

De bewoners die dat wensen kunnen samen eten, samen televisie kijken en deelnemen aan activiteiten. De bewoners zijn vrij in hun doen en laten en kunnen bijvoorbeeld gerust op cafébezoek. Twee parttime begeleiders zijn elke weekdag aanwezig. Tijdens de nacht houden de verzorgenden van de nachtopvang een oogje in het zeil en beantwoorden ze eventuele beloproepen. Bij afwezigheid van personeel overdag en in het weekend kan men beroep doen op personeel van het woonzorgcentrum Het Pardoen.

De werken zullen worden uitgevoerd door het personeel van de technische dienst van de OCMW-vereniging Woon- en Zorgbedrijf Wervik. “De werken zullen ongeveer een jaar in beslag nemen en worden uitgevoerd in twee fases”, aldus voorzitter Lien Deblaere. “De kostprijs voor de aankoop van het materiaal is geraamd op 300.000 euro. De kamers zullen ruim en comfortabel zijn. De grote lichtinval zal het ongetwijfeld aangenaam maken.”

In het gewezen Sint-Janshospitaal kwam er ruimte vrij. Tijdens werken aan de vervangingsnieuwbouw van het woon- en zorgcentrum Ter Beke in Geluwe verbleven bewoners tijdelijk in Wervik en keerden ze ondertussen naar Ter Beke terug. “Sinds de opstart verbleven hier al 28 bewoners”, aldus Lien Deblaere. “Inmiddels wonen er twaalf personen maar we kunnen niet aan alle vragen voldoen en is er een wachtlijst. Daarom besloten we om het initiatief uit te breiden.”

Voor een kleine flat bedraagt de kostprijs 476,37 euro per maand. Er zijn voorwaarden. Zoals minimum 65 jaar zijn of meer dan 66 procent erkend arbeidsongeschikt met een zorgvraag en nog voldoende zelfredzaam zijn.