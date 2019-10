Groepswonen breidt uit met acht kamers: tussenstap tussen zelfstandig thuis wonen en verhuizen naar rusthuis Erik De Block

01 oktober 2019

15u39 0 Wervik Groepswonen in het gewezen Sint-Janshospitaal op de Steenakker in Wervik breidt uit met acht kamers. Er komt ook een tweede waslokaal, een afwaskeuken en een eetruimte met aansluitend een buitenterras. Nieuw is dat alle kamers nu uitgerust zullen zijn met een douche.

Het OCMW startte in 2014 met groepswonen. De eerste bewoners in De Compagnie namen toen hun intrek in de eerste vijf kamers. Ondertussen zijn er al negen kamers. Groepswonen voor senioren is een tussenstap tussen thuis zelfstandig wonen en verhuizen naar een rusthuis.

De bewoners die dat willen, kunnen samen eten, samen televisie kijken en deelnemen aan activiteiten. De bewoners zijn vrij in hun doen en laten en kunnen bijvoorbeeld ook op café. Twee parttime begeleiders zijn elke weekdag aanwezig. ’s Nachts houden de verzorgenden van de nachtopvang een oogje in het zeil en beantwoorden ze eventuele oproepen. Bij afwezigheid van personeel overdag en in het weekend kun je beroep doen op personeel van rusthuis Het Pardoen.

Voorwaarden

“De uitbreidingswerken zullen een jaar duren en worden uitgevoerd in twee fases. De kostprijs voor de aankoop van het materiaal is geraamd op driehonderdduizend euro. De kamers zullen ruim en comfortabel zijn. De grote lichtinval zal het ongetwijfeld aangenaam maken. Je moet wel aan enkele voorwaarden voldoen, zoals minimum 65 jaar zijn of meer dan 66 procent erkend arbeidsongeschikt met een zorgvraag en nog voldoende zelfredzaam zijn.Voor een kleine flat bedraagt de kostprijs 476,37 euro per maand.