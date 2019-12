Groep Confortluxe wil acht hectare industriegrond, maar er is momenteel geen grond: “Om alle stockage van alle fabrieken en vestigingen daar te centraliseren” Erik De Block

26 december 2019

14u04 0 Wervik Zetelfabrikant André Ollevier (78) wil in eigen stad investeren, maar voorlopig lukt dat niet wegens gebrek aan industriegrond. “Ik heb aan de stad acht hectare gevraagd om te investeren in een nieuwbouw, waar alle stockage van al onze fabrieken en vestigingen gecentraliseerd kan worden, maar er is geen grond beschikbaar”, zegt hij.

André Ollevier is gedelegeerd bestuurder van tien ondernemingen. Zijn levenswerk is sedert 1965 de zetelfabriek Confortluxe in de Menensesteenweg in Wervik. Daarnaast is hij ook gelegeerd bestuurder van de zetelfabriek Europe in de Robert Klingstraat in Wervik, meubelfabriek Lievens in Tielt, meubelwinkels Crack (Ieper), Toff en Nikelly (beiden Dottenijs) en Lamermont (Bertrix).

Boeiend gesprek

De stad zat ondertussen samen met de ondernemer, CEO Lieven Decoene en nog enkele mensen van de groep Confortluxe. “Het was een heel boeiend gesprek”, aldus schepen van Ruimtelijke Ordening Bert Verhaeghe (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project). “Wij hebben voor de vraag naar ruimte voor Confortluxe vooral gewezen op het potentieel van het regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik. Daar is nog altijd een ruimte voorzien van ongeveer zeventig hectare.”

De invulling het regionaal bedrijventerrein Menen-Wervik is evenwel nog niet voor morgen. Het planinitiatief ligt bij de provincie. Het eerste plan werd in 2014 na protest door bewoners van De Koekuit in Menen vernietigd door de Raad van State. Ondertussen startte de provincie de planprocedure weer op. In het voorjaar van 2020 zal het provinciaal Ruimtelijk Uitvoering Plan (RUP) dan voorlopig worden vastgesteld worden door de provincieraad, waarna een openbaar onderzoek volgt. Tijdens dat onderzoek zal uiteraard weer bezwaar worden ingediend en zijn we met de procedure weer voor lang vertrokken.

Initiatief

“Hoe rap de realisatie zal gaan, is de vraag”, reageert schepen Bert Verhaeghe. “Al komt het er wel aan. Er wordt door de provincie initiatief genomen en men gaat voor dezelfde locatie. De vraag naar ruimte door Confortluxe werd destijds meegenomen in de behoeftestudie voor het regionaal bedrijventerrein.”

Er zijn ook heel concrete plannen voor de optimalisatie en opwaardering van de zetelfabriek Confortluxe aan de Menensesteenweg. “De plannen worden door de stad positief onthaald”, aldus schepen Bert Verhaeghe. “Confortluxe zal hiervoor wellicht binnenkort een vergunningsaanvraag indienen. De plannen zien er mooi uit. Men gaat een deel afbreken en vervangen door nieuwbouw, wat zal leiden tot een opwaardering. Bedoeling is meer mogelijkheden te creëren met de beschikbare ruimte. We zijn alvast blij dat deze belangrijke firma met een belangrijke lokale historie ook haar toekomst verder kan uitbouwen in Wervik.”