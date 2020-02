Groendienst maakt fietsenstallingen beter zichtbaar om aantal fietsdiefstallen tegen te gaan Erik De Block

28 februari 2020

11u18 1 Wervik De groendienst van Wervik heeft de hoge bomen aan de fietsenstalling naast het station gesnoeid en de struiken verwijderd. De stad hoopt zo een einde te maken aan de vele fietsendiefstallen.

Op de vorige gemeenteraad had Sanne Vantomme (N-VA) hiervoor gepleit om de zichtbaarheid op de fietsenstalling te verhogen. “Die groenzone was een ‘groene muur’ met struikgewas en hoge bomen. De fietsenstallingen zijn nu vanaf de straatkant weer overzichtelijk. Nu nog investeren in betere camera’s. Ik hoop dat het aantal fietsdiefstallen hiermee een halt wordt toegeroepen”, reageert Vantomme. “Ik vind het positief dat de stad heeft geluisterd naar de oppositie.”