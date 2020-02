Groendienst maakt fietsenstallingen beter zichtbaar,

“ik hoop dat het aantal fietsdiefstallen een halt wordt toegeroepen” Erik De Block

28 februari 2020

11u18 0 Wervik Op de vorige gemeenteraad pleitte Sanne Vantomme (N-VA) voor het uitvoeren van snoeiwerken ter hoogte van de fietsenstalling naast het station om de zichtbaarheid te verhogen en hierdoor hopelijk het aantal fietsdiefstallen te verminderen.

De groendienst nam de koe bij de horens en voerde de snoeiwerken uit. “Ik vind dat super, echt waar”, reageert Sanne Vantomme. “De fietsenstallingen zijn vanaf de straatkant weer overzichtelijk. Nu nog investeren in betere camera’s. Ik hoop dat het aantal fietsdiefstallen een halt wordt toegeroepen. Niemand is immers graag zijn of haar fiets gestolen. Ik vind het positief dat er wordt geluisterd naar de oppositie. Door meer overzicht te bieden aan de fietsstallingen zal men hopelijk ook sneller de fietsdieven kunnen vatten. Die groenzone was precies een ‘groene muur’ met struikgewas en hoge, brede bomen.”

“De laatste maanden konden we niet naast de vele fietsdiefstallen kijken. Op sociale media kon men over het probleem jammer genoeg meermaals lezen hoe onze mooie stad wordt geteisterd door een fietsdiefstallen. Een aantal maanden geleden diende ik al een voorstel in om lokfietsen in te zetten om zo de fietsdieven af te schrikken en om de gestolen fietsen te traceren. Jammer genoeg ging het schepencollege daar niet op in en ben ik hierover wel ontgoocheld. Goed, het is een beleidskeuze.”