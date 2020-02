Groendienst gaat bomen snoeien om fietsdiefstallen te voorkomen Erik De Block

05 februari 2020

16u09 0 Wervik De groendienst gaat aan de fietsenstalling naast het station in Wervik snoeiwerken uitvoeren om de zichtbaarheid op de fietsenstalling te verhogen en zo het aantal fietsdiefstallen te verminderen.

“De voorbije maanden konden we niet naast de vele fietsdiefstallen kijken”, zegt Sanne Vantomme (N-VA). “Een aantal maanden geleden diende ik al een voorstel in om lokfietsen in te zetten om fietsdieven af te schrikken en de gestolen fietsen te traceren. Jammer genoeg ging het schepencollege niet op mijn voorstel in omdat de politie niet de nodige manschappen heeft. De afgelopen weken zijn er opnieuw diefstallen geweest, vaak in de stationsomgeving”, weet Vantomme. “Er hangen weliswaar camera’s, maar om de sociale controle te verhogen, vraag ik de groenzone aan de fietsrekken te rooien en opnieuw aan te planten. Zo zijn de fietsrekken duidelijker zichtbaar vanop straat en zal dat hopelijk fietsdieven afschrikken.”

“We gaan de struiken inkorten en de bomen snoeien om de zichtbaarheid te verhogen”, belooft schepen Ann Degroote (stadslijst Open Vld-Groen-Positief Project).

Vantomme doet nog een oproep om fietsdiefstallen te blijven aangeven bij de politie. “Nu doen veel mensen de moeite niet meer. Maar misschien kan de manier van aangeven administratief eenvoudiger, met minder paperassen.”