Grenscontroles door politie zullen worden versoepeld,

“meer controle op het veld dan aan de grens” Erik De Block

18 mei 2020

12u20 0 Wervik Voor de vierde dag op rij zijn er aan de Leiebrug in Wervik door de politie geen grenscontroles. Ook maandagvoormiddag stond er niemand. Belgen en Fransen mogen tijdens de coronacrisis mits het voorleggen van een attest van hun werkgever enkel de grens over om te gaan werken. Wie zich hier niet aan houdt, is strafbaar en kan een boete van 250 euro krijgen. De levering van goederen is steeds mogelijk.

De politie gaat maar sporadisch meer controleren. “Gezien we ons nog steeds in de federale noodplanningsfase bevinden, hebben de burgemeesters geen impact op de grenscontroles”, aldus burgemeester Youro Casier (sp.a). “De korpschef van de politiezone Arro Ieper meldde aan de burgemeesters dat de grenscontroles zullen worden versoepeld ten voordele van interventies op het terrein. Dus meer controle op het veld dan aan de grens. Gezien we nog steeds in de federale noodplanningsfase bevinden hebben de burgemeesters geen impact op de grenscontroles.”

De afgelopen weken was het overduidelijk dat het in Vlaanderen en Wallonië met die grenscontroles totaal niet waterdicht was. “Als men weet dat er in Waasten en Ploegsteert aan de grens met Frankrijk niet werd gecontroleerd, dan vraag ik me af welk nut de controles in Wervik hebben”, oordeelt de burgemeester. “Na een verloop van tijd weet iedereen dat en hebben ze de weg om de grens over te rijden snel gevonden.”