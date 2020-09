Grens met Frankrijk wordt niet afgesloten Erik De Block

18 september 2020

14u54 0 Wervik De grens tussen België en Frankrijk blijft open, zonder grenscontroles. De afgelopen dagen waren er hierover op de sociale media nogal wat misverstanden, een gevolg van een foute vertaling door het ministerie van de maatregelen tegen de verspreiding van corona. Voor de inwoners van de grensregio verandert er weinig. Ze genieten van een speciaal statuut

Vanaf vrijdag 18 september om 16 uur zijn de departementen Nord en Pas-de-Calais geclassificeerd als rode zones voor België. Toerisme naar deze departementen is niet meer toegelaten. Grensbewoners en -arbeiders kunnen de grens oversteken zonder dat ze zich bij hun terugkeer naar België moeten laten testen. Ze mogen zich dus verplaatsen naar het werk of om boodschappen te doen, om een familielid of een kennis te bezoeken of om te gaan wandelen en fietsen.