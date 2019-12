Goochelaar op kerstconcert jeugdharmonie in Oosthove Erik De Block

24 december 2019

13u59 0 Wervik De jeugd van de Stadsharmonie Wervik organiseert op tweede kerstdag donderdag 26 december vanaf 18 uur in de stadszaal Oosthove een kerstconcert. De jeugdharmonie staat onder leiding van dirigent Benjamin Verstraete. Thema is ‘Magisch verrassend’. Er is een gastoptreden van goochelaar Nicholas Arnst.

Hij is dag en nacht met goochelen bezig en schoof hiervoor onlangs zijn studies psychologie aan de kant. Nicholas Arnst is geboren in Saoudi-Arabië, maar groeide op in Brugge. Op VTM krijgt hij opnieuw een programma. Kaarten kosten 12 euro, kinderen jonger dan 12 jaar betalen 5 euro. Reserveren via 0479/40.39.78.