Gezin anderhalf jaar na zolderbrand getroffen door brand in veranda LSI

05 mei 2020

15u31

Bron: LSI 0 Wervik Anderhalf jaar nadat hun zoontje Elrio (7) ei zo na het leven liet bij een brand op de zolder, is een koppel uit Geluwe (Wervik) opnieuw getroffen door een brand in hun woning. Een kortsluiting van een frigo veroorzaakte dit keer brand in de veranda van het huis. Voorlopig is de woning even onbewoonbaar.

Rond 13.30 uur sloegen bewoners Mariando Deleye (37) en Isaline Baert (41) uit de Ieperstraat in Geluwe alarm. In hun veranda bleek een koelkast vuur te hebben gevat. Dat zorgde voor heel wat rook. De vlammen sloegen ook al snel door het dak van de veranda. Ze verwittigden eerst overbuur en brandweerman Patrick Dorme, maar die had door de rook hulp van zijn collega-brandweermannen nodig om het vuur onder controle te krijgen. De schade bleef vrij beperkt maar omdat ook de nutsleidingen zijn beschadigd of afgesloten is de woning voorlopig onbewoonbaar. Het gezin kan bij familie terecht.

Eind oktober 2018 raakte zoontje Elrio van het gezin levensgevaarlijk gewond bij een brand op de zolder van de woning. Volledig onder het roet moest hij toen naar buiten worden gebracht. Hij lag enkele dagen in coma in UZ Gent, maar herstelde na enkele weken wonderwel. Ambulanciers zorgden dit keer voor een eerste check-up van het gezin. Iedereen was oké.